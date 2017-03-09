Управляющая компания из Анжеро-Судженска заплатит за плохую уборку дворов

В Анжеро-Судженске управляющая компания ООО «УК Анжерская» заплатит штраф до 300 тыс. рублей за плохую очистку снега во дворах жилых домов.

Госжилинспекция Кузбасса завела административное дело на эту управляющую компанию, проверив жалобы жителей двора по улице Лазо.

Проверяющие установили, что жилищники своевременно не выполнили свои обязанности.

Управляющая компания не убирала и не вывозила снег, в результате транспорт не мог проехать к подъездам трех многоэтажных домов.

Инспекторы ГЖИ передали материалы дела на рассмотрение в мировой суд. За нарушение лицензионных требований управляющей компании грозит штраф до 300 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Также Госжилинспекция выдала жилищникам предписание на устранение нарушений, в итоге проезды были очищены от снега в тот же день.