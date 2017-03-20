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Управляющие компании Прокопьевска и Киселевска накажут за сугробы во дворах

Опубликовано , 120 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © amic.ru

Госжилинспекция завела административные дела на управляющие компании Прокопьевска и Киселевска за ненадлежащую уборку снега.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По жалобам жителей инспекторы ГЖИ провели внеплановые проверки управляющих компаний ООО «УК «Жилищное хозяйство» в Прокопьевске и ООО «УК «Управдом» в Киселевске.

В Прокопьевске инспекторы выявили во дворах по проспекту Строителей, улицам Петренко, Мартехова и Павлова заснеженные пешеходные тротуары, необработанные противогололедными материалами.

На кровлях этих домов были снежные шапки высотой свыше 30 см, а также не расчищены внутриквартальные проезды.

За нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами на ООО «УК «Жилищное хозяйство» составлен административный протокол, выдано предписание на оперативное устранение выявленных нарушений.

В Киселевске нарушения в части ненадлежащей уборки снега выявлены во дворах шести домов по улицам Матросова, Московской и Гагарина.

Все дома обслуживает ООО «УК «Управдом». На управляющую компанию составлен административный протокол, предписано устранить нарушение в короткий срок.

Административные дела будут переданы в мировой суд. Управляющим компаниям-нарушителям грозят штрафы до 250 тыс. рублей.

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Госжилинспекция завела административные дела на управляющие компании Прокопьевска и Киселевска за ненадлежащую уборку снега.

 

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