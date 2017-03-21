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Новые светофоры и более 2,7 км пешеходных ограждений появятся в Кемерове

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © static.ngs.ru

В этом году на пяти участках кемеровских дорог, признанных крайне небезопасными, установят светофоры, а также в городе станет больше дорожных знаков и пешеходных ограждений.

Об этом накануне рассказал на пресс-конференции глава города Илья Середюк.

Новые светофорные объекты появятся на перекрестках улицы Терешковой и Притомского проспекта, улиц 50 лет Октября и Томской, а также у 14-го и 46-го домов по бульвару Строителей и по улице Григорьева у дома №39 (по дороге в Кировский район).

Как уточнил глава города, на повышение безопасности этих участков дорог выделено 9,5 млн рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в 2017 году появятся не менее восьми участков, оснащенных комплектами фото- и видеофиксации на сумму 48 млн рублей (тоже из федерального бюджета).

«Впервые потратим 8,8 млн рублей на обустройство более 2,7 тыс. погонных метров новых пешеходных ограждений», — отметил Середюк.

Еще более 22,6 млн рублей планируется направить на новые дорожные знаки (почти 650 штук).

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В этом году на пяти участках кемеровских дорог, признанных крайне небезопасными, установят светофоры, а также в городе станет больше дорожных знаков и пешеходных ограждений.

 

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