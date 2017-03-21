По просьбе жителя в многоэтажке в Осинниках установили откидной пандус

В Осинниках по требованию Госжилинспекции и просьбе жителя в подъезде многоквартирного дома по улице Гагарина установили откидной пандус.

Инвалид-колясочник проживает на втором этаже и не мог самостоятельно выйти на улицу, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства.

«Рассмотрение данного обращения было взято на особый контроль, инспекторами Осинниковского отдела ГЖИ оперативно была проведена выездная проверка», — отметили в инспекции.

В подъезде на лестничном марше были установлены два металлических швеллера для движения коляски, но в колею попадали только задние колеса, что создавало заявителю неудобства при самостоятельных передвижениях.

Кроме того, такая конструкция мешала и другим жителям многоэтажки, сужая лестничный пролёт.

По результатам проверки было принято решение о замене швеллерного пандуса на сплошной откидной. Предписание Госжилинспекции управляющая компания «Партнёр» исполнила за четыре дня.

«Заявитель результатом работы остался доволен и активно пользуется новым пандусом», — добавили в ГЖИ.