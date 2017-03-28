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Более 1,5 тыс. «квадратов» дорог уже отремонтировали в Кемерове

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

С начала сезона кемеровские дорожники отремонтировали более 1,55 тыс. квадратных метров магистралей.

Сотрудники предприятий благоустройства продолжают проводить ямочный ремонт.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, с начала недели устранили дефекты верхнего слоя дорожного полотна на улицах Автозаводская, Базовая, Волошиной, Центральная, Баха, Железнодорожная, Рабочая и проспекте Кузнецком.

Сегодня ночью начаты работы по ремонту проспекта Советского на нечётной стороне на участке от Кузнецкого до улицы Кирова.

«Дорожники провели фрезерование и нарезку «технологических карт» на площади 164 квадратных метров, из них 73 „квадрата“ были отремонтированы литой асфальтобетонной смесью, оставшиеся карты будут залиты в ночную смену», — уточнили в горадминистрации.

Сегодня ночью работы продолжат на участке проспекта Советского от улицы Кирова до 50 лет Октября по нечётной стороне. О ремонте автомобилистов предупреждают соответствующие знаки.

Кроме этого, ямочный ремонт будет произведён на улице Рабочая и Кузнецком (от улицы 2 Камышинская до Центральной).

Как напомнили в мэрии, для сохранности дорожного покрытия в Кемерове введено весеннее ограничение для большегрузов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/88803.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_03/20170328_04.JPG

С начала сезона кемеровские дорожники отремонтировали более 1,55 тыс. квадратных метров магистралей.

 

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