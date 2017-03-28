Более 1,5 тыс. «квадратов» дорог уже отремонтировали в Кемерове

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С начала сезона кемеровские дорожники отремонтировали более 1,55 тыс. квадратных метров магистралей.
Сотрудники предприятий благоустройства продолжают проводить ямочный ремонт.
Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, с начала недели устранили дефекты верхнего слоя дорожного полотна на улицах Автозаводская, Базовая, Волошиной, Центральная, Баха, Железнодорожная, Рабочая и проспекте Кузнецком.
Сегодня ночью начаты работы по ремонту проспекта Советского на нечётной стороне на участке от Кузнецкого до улицы Кирова.
«Дорожники провели фрезерование и нарезку «технологических карт» на площади 164 квадратных метров, из них 73 „квадрата“ были отремонтированы литой асфальтобетонной смесью, оставшиеся карты будут залиты в ночную смену», — уточнили в горадминистрации.
Сегодня ночью работы продолжат на участке проспекта Советского от улицы Кирова до 50 лет Октября по нечётной стороне. О ремонте автомобилистов предупреждают соответствующие знаки.
Кроме этого, ямочный ремонт будет произведён на улице Рабочая и Кузнецком (от улицы 2 Камышинская до Центральной).
Как напомнили в мэрии, для сохранности дорожного покрытия в Кемерове введено весеннее ограничение для большегрузов.
С начала сезона кемеровские дорожники отремонтировали более 1,55 тыс. квадратных метров магистралей.