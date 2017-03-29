В Кемерове сегодня взорвут лед на Томи около Коммунального моста

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, 29 марта в 15:00 будут проводиться работы по рыхлению льда буровзрывным способом.

Традиционно это мероприятие проходит перед вскрытием главной водной артерии Кемерова, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Ледовзрывные работы на реке Томь в районе моста по проспекту Кузнецкий предотвратят возможное разрушение опор моста при ледоходе.

Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с органами рыбнадзора, экологии, ГИБДД, городской администрацией.

Для сохранения водных биоресурсов подрывать лёд будут малыми зарядами.

«Это мероприятие специалисты-взрывотехники проведут в течение двух часов до основных буровзрывных работ. Это отпугнёт рыбу в месте проведения взрывных работ», — отметили в горадминистрации.