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Специалисты взорвали лёд на реке Томь в Кемерове перед паводком

Опубликовано , 105 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 42.mchs.gov.ru

На главной водной артерии области — реке Томь — в черте Кемерова провели работы по рыхлению льда буровзрывным способом.

Подрыв льда – традиционная превентивная мера для обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Это позволяет предотвратить возможное повреждение крупными льдинами опор моста при ледоходе.

«Рыхление буровзрывным способом было выбрано не случайно, потому что другие методы в данном случае малоэффективны. Чернение льда для крупных рек, таких как Томь, в этом месте способ неподходящий. Распиловку льда не позволяет делать его структура. Лёд пористый, отсюда появляется риск провала под лёд техники. Поэтому подрыв льда – самый эффективный метод», — пояснил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Евгений Жолудев.

Ежегодно буровзрывные работы проводят специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв», предварительно согласовывая подрыв льда с со всеми необходимыми организациями и ведомтсвами. Безопасность проводимых мероприятий обеспечивают сотрудники МЧС и патрульные группы ГИБДД.

Подобные мероприятия в преддверии паводка уже проведены на территории многих муниципальных образований области, где имеются затороопасные участки.

Всего специалисты осуществили десять подрывов на реках Томь и Мрасу.

Наряду с рыхлением льда буровзрывным способом в комплекс подготовительных мероприятий входят такие превентивные меры, как распиловка и чернение льда, расчистка русел рек. На сегодняшний день на реках Кузбасса распилено почти 8 км льда, зачернено около 2 квадратных метров льда, расчищено 8 км русел рек.

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На главной водной артерии области — реке Томь — в черте Кемерова провели работы по рыхлению льда буровзрывным способом.

 

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