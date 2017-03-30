На уборку улиц Кемерова вышли пылесосы, «ПУМы» и «Бродвеи»

Кемеровские дорожные службы перешли на летнее содержание дорог: на уборку города вышли пылесосы и другая специализированная уборочная техника.

«Кемеровчане очень любят свой город и хотят видеть его опрятным, комфортным, чистым. Как правило, весенне-летний уборочный сезон начинается 15 апреля, в этом году мы решили приступить к этим работам на две недели раньше», — отметил глава города Илья Середюк.

«За зиму на дорогах города скопилось много песка, отсева и сейчас проезжающие машины поднимают клубы пыли. Именно поэтому на улицах работает до 130 единиц техники: пылесосы, подметальные, поливомоечные машины и другие», — пояснил мэр.

В этом году по поручению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева областной столице был передан автопылесос «Джонсон» на базе КамАЗа. Эта машина способна эффективно работать благодаря специальным металлическим вставкам в структуре полиэтиленовых щёток, удалять реагенты, которые остались на дороге после зимнего сезона.

Кроме того, в «бой за чистоту» городских улиц готовы вступить заступили 35 единиц подметально-уборочной техники: «ПУМы», «Бродвеи», тракторные щётки, 30 машин ДМК, оснащённых поливомоечным оборудованием, а также 65 единиц вспомогательной техники (грейдеры, тракторные тележки, автосамосвалы).