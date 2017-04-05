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В Новокузнецке планируют построить новую трассу до Ильинки

Опубликовано , 51 просмотр
Mnogo.media

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Фото © mnogo.media

Городские власти работают над проектом строительства и реконструкции трассы, которая свяжет Ильинское шоссе и посёлок Калачёво, что на въезде со стороны кольца у аэропорта «Спиченково».

Ожидается, что жители Новоильинского района получат возможность добираться с трассы до дома без необходимости ехать через весь город уже в ближайшие годы.

Длина новой трассы составит чуть более 13 километров, она пройдёт от развилки на Новоильинский район и Металлург до перекрёстка у калачёвского железнодорожного переезда.

В муниципалитете отметили, что проектные работы планируется закончить уже в текущем году, до четвёртого квартала 2017-го.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/89009.html

http://mnogo.media/upload/iblock/3ce/v_novokuznetske_ilinku_svyazhut_s_vezdom_v_gorod_novoy_trassoy.jpg

Городские власти работают над проектом строительства и реконструкции трассы, которая свяжет Ильинское шоссе и посёлок Калачёво, что на въезде со стороны кольца у аэропорта «Спиченково».

 

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