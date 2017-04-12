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Новые аллеи появятся около 11 православных храмов к Пасхе

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

На территории 11 православных храмов по всему Кузбассу будут посажены деревья в честь Пасхи.

Как сообщила замгубернатора Елена Жидкова, накануне Пасхи и на пасхальной неделе будут проведены посадки около храмов и церквей в городах и районах, где уже позволяют погодные и почвенные условия.

Накануне в Кемерове высадили 12 сосен и 15 спирей в Заводском районе возле храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали», а также 15 сосен и 15 спирей в Ленинском районе возле храма Казанской иконы Божией Матери.

В Мысках появятся 10 берёз возле Одигитриевской церкви. В посёлке Тайжина (Осинники) 600 кустов акации украсят территорию церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В Ленинск-Кузнецком районе планируется облагородить территории храмов и часовен в селах Панфилово, Чусовитино (по 15 хвойных деревьев), Подгорное, Красное (по 25 деревьев).

Остальные территории храмов и мечетей будут озеленены после того, как почва оттает и будет готова к посадке.

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На территории 11 православных храмов по всему Кузбассу будут посажены деревья в честь Пасхи.

 

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