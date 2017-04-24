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Аллею железнодорожников высадили в Анжеро-Судженске к 180-летию РЖД

Опубликовано , 157 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

180 деревьев высадили в Анжеро-Судженске в честь 180-летия Российских железных дорог.

Аллея железнодорожников разбита на пустующей территории между вокзалом и дежурным пунктом контактной сети, который будет запущен 25 апреля.

В мероприятии приняли участие работники станции, ветераны железнодорожной отрасли, сотрудники местной администрации, студенты, школьники. Им помогали специалисты ООО «Благоустройство и озеленение», которые произвели планировку площадки, сделали необходимую разметку, обеспечили заготовку саженцев и их полив.

По словам специалистов, молодые деревья, когда подрастут и окрепнут, обеспечат заслон железнодорожного полотна от снежных заносов.

Также на территории аллеи установлен памятный камень с надписью «Аллея железнодорожников разбита в 2017 году в честь 180-летия железных дорог России».

«Анжеро-Судженск по праву можно считать городом не только шахтёров, но и железнодорожников. Как и сто лет назад, уголь из местных шахт бесперебойно отправляется в разные уголки страны именно по стальной магистрали. Многие местные жители связали свой трудовой путь с железной дорогой, сегодня качественную работу станции обеспечивают более 700 железнодорожников», — отметил замначальника ЗСЖД Сергей Макаренко.

По данным магистрали, в этом году на территории Кузбасского региона железной дороги планируется высадить рекордное количество зелёных насаждений – около 30 тыс. саженцев. Деревья и кустарники появятся практически на всех станциях, в парках, расположенных рядом с железной дорогой, на привокзальных площадях.

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180 деревьев высадили в Анжеро-Судженске в честь 180-летия Российских железных дорог.

 

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