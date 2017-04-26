Газеты и интернет
Радио
15°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасские дорожники в этом году нанесут более 7 тыс. км разметки

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemerovo.ru

Кемерово и Новокузнецк одними из первых в области приступили к нанесению дорожной разметки.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, эти территории обновили более 170 км осевой и краевой дорожной разметки, 5 тыс. кв. м пешеходных переходов.

В областном центре благоустроители используют каждый погожий день и к майским праздникам уже покрасили пешеходные переходы на площади Советов и привели в порядок разметку на прилегающих к площади парковках.

Сегодня специалисты работают на Советском проспекте, улицах Соборная, Сибиряков-Гвардейцев, Тухачевского, Красноармейская.

Разметка наносится специальной краской со световозвращающими элементами, причем работа проводится безвоздушным способом с помощью оборудования высокого давления.

Дорожники также чистят внешнюю кромку тротуаров у проезжей части, моют магистрали.

В целом в 2017 году на два самых крупных города области придется больше половины общего объема работ. Всего в наступившем сезоне областные дорожники нанесут более 7 тыс. км разметки.

С понедельника к работе активно подключились дорожные службы Белова, Прокопьевска, Междуреченска и Ленинска-Кузнецкого.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/89517.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_04/20170426_07.jpg

Кемерово и Новокузнецк одними из первых в области приступили к нанесению дорожной разметки.

 

Яндекс.Новости

championat.com
championat.com

«Газпром-Югра» вышел в «Финал шести» мужской Суперлиги

Сибдепо
Сибдепо

Следком: пропавшую 39-летнюю жительницу Кузбасса нашли мёртвой в реке

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

В мае изменится размер доплаты к пенсии шахтеров-кузбассовцев

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе цены на бензин почти такие как в США

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанин во «ВКонтакте» размещал ролики против лиц кавказской национальности

ugyalta.com
ugyalta.com

В Гурзуфе пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить