Кузбасские дорожники в этом году нанесут более 7 тыс. км разметки

Кемерово и Новокузнецк одними из первых в области приступили к нанесению дорожной разметки.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, эти территории обновили более 170 км осевой и краевой дорожной разметки, 5 тыс. кв. м пешеходных переходов.

В областном центре благоустроители используют каждый погожий день и к майским праздникам уже покрасили пешеходные переходы на площади Советов и привели в порядок разметку на прилегающих к площади парковках.

Сегодня специалисты работают на Советском проспекте, улицах Соборная, Сибиряков-Гвардейцев, Тухачевского, Красноармейская.

Разметка наносится специальной краской со световозвращающими элементами, причем работа проводится безвоздушным способом с помощью оборудования высокого давления.

Дорожники также чистят внешнюю кромку тротуаров у проезжей части, моют магистрали.

В целом в 2017 году на два самых крупных города области придется больше половины общего объема работ. Всего в наступившем сезоне областные дорожники нанесут более 7 тыс. км разметки.

С понедельника к работе активно подключились дорожные службы Белова, Прокопьевска, Междуреченска и Ленинска-Кузнецкого.