Кемеровчанин предложил установить урны в виде угольков и вагонеток

Житель Кемерова предложил установить на улицах столицы Кузбасса урны для мусора в виде объектов, символизирующих ведущие отрасли местной экономики.

Такую идею кемеровчанин озвучил в мессенджере Telegram в чате «КемеровоОнлайн», который администрация города открыла в 2016 году для общения с горожанами и более оперативного решения разного рода вопросов.

«У меня есть идея сделать мусорки, в виде каких-то химических колб, вагонеток, угольков, и тому подобное. Еще один плюс, что приезжающие запомнят город необычным дизайном, будут знать, почему именно такой дизайн сделан», — написал один из местных жителей в чате.

По его словам, сам сделать оригинальные урны он не может, но выразил готовность нарисовать соответствующие макеты.

Другие участники группы поддержали эту идею. «Вот бы конкурс объявили... так по мелочам, и сделаем город еще красивей», — написал один из них.

Напомним, что в чате «КемеровоОнлайн» жители города направляют предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывают свои замечания или благодарности, в том числе с помощью специальных стикеров , а также выкладывают фотографии.

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