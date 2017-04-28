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Жители Берёзовского отметили переезд в новостройку посадкой яблонь

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Почти 30 семей города Берёзовского отметили новоселье, разбив вокруг в нового дома яблоневый полисадник.

Большинство квартир в трёхэтажной кирпичной новостройке по улице Лазурная отданы под заселение социальных категорий: дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Однокомнатные и двухкомнатные квартиры сданы под ключ: установлены пластиковые окна, металлические двери, счётчики горячей и холодной воды, электросчетчики, электрические печи, современная сантехника, система пожаротушения», — отметили в ведомстве.

Рядом располагаются отделение детской спортивной школы, магазины, парикмахерская, поликлиника, почтовое отделение.

Сегодня глава города Дмитрий Титов вручил жильцам ключи и пожелал счастья и благополучия.

«Каким он будет, ваш дом, теперь зависит только от вас. Берегите его, заботьтесь о своём дворе, уважайте своих соседей – всё это теперь часть вашей жизни и часть нашего с вами города», — подчеркнул мэр.

Новосёлы не стали откладывать выполнение напутствий на будущее, сразу после официальной церемонии приступили к озеленению территории своего двора – высадили молодые яблони.

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Почти 30 семей города Берёзовского отметили новоселье, разбив вокруг в нового дома яблоневый полисадник.

 

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