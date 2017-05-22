Более 760 тыс. деревьев и кустарников высадили в Кузбассе за один день

На призыв губернатора Амана Тулеева пополнить лесной фонд Кузбасса откликнулись жители из всех территорий региона.

В единый день посадки кузбассовцы высадили 763,8 тыс. деревьев и кустарников.

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, из них 244,5 тыс. саженцев – в населённых пунктах; 225,5 тыс. – на территории лесного фонда области и 52,7 тыс. — при проведении рекультивации.

В массовой акции приняли участие сотрудники администраций, работники организаций бюджетной сферы, депутаты областного и муниципальных советов, коммунальщики, ветераны, школьники, студенты, волонтёры.

В Прокопьевском районе высажено 16,5 тыс. деревьев и кустарников. Например, в посёлке Плодопитомник разбиты аллея из пирамидальных тополей и фруктовый сад. В селе Красное Ленинск-Кузнецкого района заложена аллея новорождённых из 150 саженцев сосны, липы, берёз.

На территории Краснобродского городского округа работники социальной сферы, промышленных предприятий и неравнодушные жители высадили 650 кустов сирени в парке отдыха, 200 берёз по улице Карбышева, 40 берёз и 10 рябин в посёлке Артышта.

В Осинниках на аллее новорождённых стало на 250 деревьев больше. К акции подключились педагоги и студенты Новокузнецкого транспортно-технологического техникума: теперь на территории учреждения будут расти 20 сосен и 11 яблонь.

В Анжеро-Судженске зелёный фонд города пополнили 250 молодых деревьев. В целом, в течение недели в школьных дворах, на улицах, в городском парке высажено более 1,8 тыс. елей, берёз, рябин, сосен, кустов сирени.

В Мысках представители городского совета ветеранов войны и труда и Мысковской городской женской организации высадили 100 саженцев дуба и маньчжурского ореха вдоль технологической дороги разреза «Сибиргинский».

В Топках 33 серебристых пирамидальных тополя украсили городской сад, где установлены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А на территории храмов города появились молодые ели.

Таштагольцы разбили аллеи из тысячи саженцев сосен на склоне в районе больничного городка. Кроме того, в населённых пунктах Таштагольского района зелёный фонд пополнился соснами, рябинами, берёзами, сиренью и декоративной калиной.

В Кемерове студенты, преподаватели и сотрудники Кемеровского госуниверситета высадили молодые саженцы напротив второго корпуса.

Жители Тяжинского района за один день высадили более 1,35 тыс. деревьев и кустарников, в том числе сосен, акаций, рябин, сирени, клёна.

В Юрге разбиты аллеи из 500 саженцев рябин, берёз, сирени и сосны. Почти 950 молодых деревьев и кустарников появились в Калтане.

В Мариинске на въезде в город заложена аллея из 2 тысяч сосен.

Силами сотрудников МЧС зелёный фонд области увеличился на 1,5 тыс. деревьев. Из них 150 саженцев они высадили в кемеровском жилом районе Ягуновский.

Члены областного штаба по подготовке к Дню шахтёра высадили экологическую аллею в городском парке Междуреченска вместе с общественниками, бюджетниками, молодёжным парламентом и студентами.