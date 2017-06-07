Кузбасские коммунальщики к зиме проверили уже 85% теплосетей

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону областные коммунальщики уже провели гидравлические испытания 85% теплосетей. Всего в регионе около 4 тыс. км теплотрасс.

Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, возглавляющий областной штаб по подготовке к отопительному сезону, опрессовка трубопроводов традиционно помогает выявить появившиеся дефекты и за счёт их своевременного устранения повышает надёжность теплоснабжения потребителей, улучшает качество коммунальных услуг.

Только в Кемерове теплоснабжающие организации в ходе первого этапа испытаний на прочность и плотность выявили 19 повреждений на магистральных сетях, 74 – на внутриквартальных. Из них 86 устранены, остальные находятся в работе.

Кроме того, в период ремонтной кампании будет сделан упор на замену котельного оборудования.

По данным областных властей, к зиме уже готовы 12% из тысячи коммунальных котельных.

В Тяжинском районе для стабильного обеспечения жителей посёлка Тяжинский горячей водой будет реконструирована котельная райбольницы вместе с теплосетями, стоимость работ составит почти 10 млн рублей.

Запланированы ремонт котлов и их замена на энергоэффективные марки, с высоким коэффициентом полезного действия на теплоисточниках села Кубитет, деревни Старый Урюп, посёлка Итатский.