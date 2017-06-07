Газеты и интернет
Радио
13°C, пасмурно
Войти на сайт

Кузбасские коммунальщики к зиме проверили уже 85% теплосетей

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону областные коммунальщики уже провели гидравлические испытания 85% теплосетей. Всего в регионе около 4 тыс. км теплотрасс.

Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, возглавляющий областной штаб по подготовке к отопительному сезону, опрессовка трубопроводов традиционно помогает выявить появившиеся дефекты и за счёт их своевременного устранения повышает надёжность теплоснабжения потребителей, улучшает качество коммунальных услуг.

Только в Кемерове теплоснабжающие организации в ходе первого этапа испытаний на прочность и плотность выявили 19 повреждений на магистральных сетях, 74 – на внутриквартальных. Из них 86 устранены, остальные находятся в работе.

Кроме того, в период ремонтной кампании будет сделан упор на замену котельного оборудования.

По данным областных властей, к зиме уже готовы 12% из тысячи коммунальных котельных.

В Тяжинском районе для стабильного обеспечения жителей посёлка Тяжинский горячей водой будет реконструирована котельная райбольницы вместе с теплосетями, стоимость работ составит почти 10 млн рублей.

Запланированы ремонт котлов и их замена на энергоэффективные марки, с высоким коэффициентом полезного действия на теплоисточниках села Кубитет, деревни Старый Урюп, посёлка Итатский.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/90237.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/06/podg-k-zime.jpg

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону областные коммунальщики уже провели гидравлические испытания 85% теплосетей. Всего в регионе около 4 тыс. км теплотрасс.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Волейбольный «Кузбасс» пополнился олимпийским чемпионом

biz.a42.ru
biz.a42.ru

В Кузбассе осудили за мошенничество экс-сотрудницу налоговой

Томь
Томь

В Кузбассе в ДТП погиб 22-летний мотоциклист

НГС42
НГС42

Жителям двух районов Кемерово на день раньше вернули горячую воду

kubantv.ru
kubantv.ru

Поздравления принимают социальные работники

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

46-летний мужчина насмерть разбился на велосипеде в Кемерове

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить