«Золотой» мост в Таштаголе отстроят заново и реконструируют дорогу

В Таштаголе до конца этого года реконструируют дорогу протяженностью около километра и построят мост общей стоимостью 304 млн рублей.

Деньги на реконструкцию автодороги ЦМК — улица Горького, включающую строительство нового моста через реку Кондома, будут направлены из фонда поддержки моногородов и областного консолидированного бюджета.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сегодня члены рабочей группы по реализации соглашения с фондом развития моногородов обсудили ход работ на выездном заседании.

Как отметили участники мероприятия, приведённая в порядок трасса снимет инфраструктурное ограничение для развития инвестиционного проекта деревообрабатывающего предприятия «НашЛес», частные вложения в который уже превысили 140 млн рублей.

Члены рабочей группы осмотрели дорогу, а также её самый крупный по объёму работ участок – стройплощадку двухполосного моста длиной 89 метров.

В возведении стратегического объекта задействованы более 20 рабочих и механизаторов, восемь единиц техники, а в самый пиковый период будут заняты до 100 человек.

«Работы идут по графику. В настоящее время подрядчики отсыпают стапельную площадку, завтра начнут монтаж первой опоры», — отметили в пресс-службе.

В ХХ веке мост через Кондому в Таштаголе прозвали «золотым»: каждое половодье его сносило и каждый раз мост приходилось отстраивать заново. Некоторое время его разбирали ранней весной и заново собирали после паводка, чтобы снизить затраты.

«В XXI веке муниципалитет спасал его уже несколько раз, загоняя в самый пик паводка на мост тяжёлую технику, чтобы удержать на месте перекрытия. Кроме того, мост не обладает достаточной пропускной способностью, необходимой для предприятий-инвесторов», — пояснили в обладминистрации.