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К Дню шахтёра в Междуреченске отремонтируют ДК «Распадский»

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

К главному празднику фасад здания станет бледно-серым, с красной окантовкой. Также строители обновят краску на внутренних стенах.

Дворец культуры построили в 1981 году на средства шахты «Распадская», в 1990 годы передали в муниципалитет.

«В холле, фойе и на подъёме с первого на второй этаж заменят плитку. В малом зале поменяют интерьер, в большом зрительном – отшлифуют сцену и полностью заменят пол. Будут приобретены новые диваны, кресла, портьеры», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

На прилегающей территории подрядчики заменят бордюрный камень и асфальтобетонное покрытие подъездных путей, установят шлагбаумы.

Как отметили в ведомстве, в ДК занимаются более 60 коллективов, среди них — ансамбль народного танца «Звонкий каблучок» ДК «Распадский», который носит звание «Образцовый».

Ещё три коллектива имеют звание «Народный»: хор ветеранов войны и труда, хор русской песни «Распадские зори», клуб спортивного танца на паркете «Сударушка».

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К главному празднику фасад здания станет бледно-серым, с красной окантовкой. Также строители обновят краску на внутренних стенах.

 

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