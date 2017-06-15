К Дню шахтёра в Междуреченске отремонтируют ДК «Распадский»

К главному празднику фасад здания станет бледно-серым, с красной окантовкой. Также строители обновят краску на внутренних стенах.

Дворец культуры построили в 1981 году на средства шахты «Распадская», в 1990 годы передали в муниципалитет.

«В холле, фойе и на подъёме с первого на второй этаж заменят плитку. В малом зале поменяют интерьер, в большом зрительном – отшлифуют сцену и полностью заменят пол. Будут приобретены новые диваны, кресла, портьеры», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

На прилегающей территории подрядчики заменят бордюрный камень и асфальтобетонное покрытие подъездных путей, установят шлагбаумы.

Как отметили в ведомстве, в ДК занимаются более 60 коллективов, среди них — ансамбль народного танца «Звонкий каблучок» ДК «Распадский», который носит звание «Образцовый».

Ещё три коллектива имеют звание «Народный»: хор ветеранов войны и труда, хор русской песни «Распадские зори», клуб спортивного танца на паркете «Сударушка».