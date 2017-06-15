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Самый центр Кемерова украшают новыми вазонами с 33 туями

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Благоустроители приступили к посадке вечнозелёных туй на главной площади столицы Кузбасса.

Круглые и прямоугольные вазоны разместили вдоль Советского проспекта накануне, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

«Сегодня специалисты наполнят их специальным питательным грунтом и посадят растения – туи и петунии», — пояснили в горадминистрации.

Всего же в городе уже расцвело более миллиона цветов.

Напомним, что улицы Кемерова этим летом украсили 100 кашпо с яркими цветами.

На клумбе площади Советов появилось стилизованное изображение шахтёра в честь 70-летия празднования Дня шахтёра в Кузбассе. Цветочный узор образуют более 20 тыс. растений.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/90373.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_06/20170615_02.jpg

Благоустроители приступили к посадке вечнозелёных туй на главной площади столицы Кузбасса.

 

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