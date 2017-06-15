Самый центр Кемерова украшают новыми вазонами с 33 туями

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Благоустроители приступили к посадке вечнозелёных туй на главной площади столицы Кузбасса.
Круглые и прямоугольные вазоны разместили вдоль Советского проспекта накануне, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
«Сегодня специалисты наполнят их специальным питательным грунтом и посадят растения – туи и петунии», — пояснили в горадминистрации.
Всего же в городе уже расцвело более миллиона цветов.
Напомним, что улицы Кемерова этим летом украсили 100 кашпо с яркими цветами.
На клумбе площади Советов появилось стилизованное изображение шахтёра в честь 70-летия празднования Дня шахтёра в Кузбассе. Цветочный узор образуют более 20 тыс. растений.
Благоустроители приступили к посадке вечнозелёных туй на главной площади столицы Кузбасса.