В Кемерове появилась новая детская площадка за 800 тысяч рублей

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Игровой комплекс установили в парке Победы имени Георгия Жукова. В него входят 14 элементов. На их создание потратили 800 тысяч рублей.
Качалка-балансир, качели, спортивный комплекс, теннисный стол и мини-карусель установили в парке Победы имени Георгия Жукова.
«Все элементы выполнены в яркой цветовой гамме из безопасных материалов», – отметили в пресс-службе областной администрации.
Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Перед юными кемеровчанами с вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной.
Также для детей организовали конкурсы, викторины и спортивные эстафеты.
Игровой комплекс установили в парке Победы имени Георгия Жукова. В него входят 14 элементов. На их создание потратили 800 тысяч рублей.