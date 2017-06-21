В Кемерове появилась новая детская площадка за 800 тысяч рублей

Игровой комплекс установили в парке Победы имени Георгия Жукова. В него входят 14 элементов. На их создание потратили 800 тысяч рублей.

Качалка-балансир, качели, спортивный комплекс, теннисный стол и мини-карусель установили в парке Победы имени Георгия Жукова.

«Все элементы выполнены в яркой цветовой гамме из безопасных материалов», – отметили в пресс-службе областной администрации.

Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Перед юными кемеровчанами с вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной.

Также для детей организовали конкурсы, викторины и спортивные эстафеты.