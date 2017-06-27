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Новый светофор появился на перекрёстке 50 лет Октября и Томской в Кемерове

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

В Центральном районе Кемерова установили светофор на опасном перекрёстке по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, новый дорожный объект на пересечении улицы имени 50 лет Октября и улицы Томская работает в тестовом режиме.

«Специалисты завершили монтаж светофорных стоек, провели силовые кабели, подключили сигнальные головки. В ближайшие дни инженеры Центра организации дорожного движения включат объект в работу по заданному режиму», — рассказали в горадминистрации.

Долгое время этот перекрёсток был местом концентрации ДТП.

Светофорное регулирование, по мнению специалистов, сделает бесконфликтным проезд этого участка для автомобилистов, а также безопасным для пешеходов.

Как уточнили в мэрии, всего по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» светофорами будут оборудованы пять дорожных участков, а на восьми улицах появятся рубежи фотофиксации превышения скорости.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/90518.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_06/20170626_10.jpg

В Центральном районе Кемерова установили светофор на опасном перекрёстке по проекту «Безопасные и качественные дороги».

 

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