Новокузнечан приглашают на открытие обновлённого памятника Маяковскому

Сегодня, 30 июня, в 18:00 в Новокузнецке пройдёт торжественное открытие после реставрационных работ монумента на Площади имени Владимира Маяковского.

Открытие обновлённого памятника приурочено к 399-летию города, сообщает пресс-служба мэрии.

Имя Владимира Маяковского тесно связано с Новокузнецком. В 1929 году он написал стихотворение, посвящённое Кузнецкстрою.

«Как известно, поэт активно интересовался масштабной стройкой в Сибири, и в конце 1920-х годов тема труда красной нитью проходила сквозь его творчество», — пояснили в горадминистрации.

В 1957 году постановлением городского совета было принято решение заложить площадь и назвать её именем Маяковского. И спустя 10 лет, в 1967 году, на площади был установлен памятник Владимиру Маяковскому.

Торжественное мероприятие будет сопровождать концертно-развлекательная программа в ретро-стиле, которая воссоздаст на площади Маяковского атмосферу 1920-х годов.

«Здесь будут прогуливаться пары, одетые в стиле советского периода, работать танцевальная площадка с ретро-музыкой в сопровождении живого оркестра, организована зона шахматистов, а также пройдёт выставка предметов декоративно-прикладного творчества», — рассказали в мэрии.

По завершении программы в 20:00 состоится бесплатный вечерний кинопоказ фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» в большом зале кинотеатра «Октябрь».

Как пояснили в ведомстве, отреставрирован постамент, выложенный из гранитного камня, а также реконструирован стилобат – основание, на котором стоит памятник, теперь оно тоже гранитное.

«Работы проведены на внебюджетные средства, такой подарок родному городу сделал Владимир Васильевич Табачников, генеральный директор выставочной компании «Кузбасская ярмарка», которая отмечает своё 25-летие», — отметили в мэрии.

В 22:00 на Привокзальной площади состоится торжественное открытие надписи «Я знаю город будет…» из стихотворения Маяковского, размещённой на крышах жилых домов по Курако, Металлургов, Бардина.

«Она украшала привокзальную площадь в 70-е и до начала 90-х годов, встречая всех приезжающих в Новокузнецк. Открытие также будет сопровождать культурно-развлекательная программа», — добавили в ведомстве.