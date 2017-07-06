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Более 116 миллионов уйдёт на подготовку кемеровских учреждений к 1 сентября

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

На подготовку учреждений образования, культуры и спорта к новому учебному году в Кемерове направлено 116,3 млн рублей.

В течение лета специалистам предстоит провести ремонты помещений, ревизию и замену оборудования в 308 объектах социальной сферы города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идёт о 173 детских садах, 69 школах, 15 учреждениях дополнительного образования, семи учреждениях интернатного типа и 44 учреждениях культуры спорта и молодёжной политики.

«Ремонты в школах начались в последней декаде июня, после окончания ЕГЭ. В рамках подготовки к новому учебном году в Кемерове ведутся ремонты 11 кровель в дошкольных и школьных учреждениях. В восьми детских садах устанавливают новые теневые навесы, ведётся подготовка к открытию дополнительных групп в детсадах», — уточнили в горадминистрации.

В филиале школы №50 на Кузнецком к новому учебному году после перепланировки будет открыто четыре новых классных кабинета. В трёх школах заменят оконные блоки. Ремонт системы отопления проводится в 21 школе, в восьми идут масштабные электромонтажные работы.

Монтаж систем видеонаблюдения проводится в 61 образовательном учреждении, огнезащитная обработка чердачных помещений – в 13.

В учреждениях культуры и спорта также проводятся работы: сейчас на ремонте находится система охлаждения на стадионе «Химик», в СДЮСШОР №1 идёт замена системы вентиляции, в двух музыкальных школах — частичный ремонт кровель.

«Повсеместно специалисты завершают опрессовку тепловых сетей, ревизию запорной арматуры, косметические ремонты помещений. Работы по подготовке к новому отопительному сезону завершатся к 15 августа», — заверили в мэрии.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_07/20170706_02.jpg

На подготовку учреждений образования, культуры и спорта к новому учебному году в Кемерове направлено 116,3 млн рублей.

 

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