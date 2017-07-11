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Более 10 тысяч кубометров мусора вывезли из Кемерова за неделю

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Городские предприятия благоустройства за прошедшую неделю вывезли с улично-дорожной сети более 1,2 тыс. кубометров мусора и ещё около 9,2 тыс. «кубов» — из частного сектора.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, работы проводило МП «Спецавтохозяйство».

«В Кемерове продолжаются санитарные работы: так, за неделю дорожники очистили 44 тысячи погонных метров прилотковой части, помыли 23 остановочных павильона, 2 000 погонных метров удерживающих ограждений. Произведен окос газонов общей площадью 1 122 квадратных метра», — уточнили в горадминистрации.

За неделю в городе нанесли более 1,8 тыс. «квадратов» дорожной разметки на пешеходных переходах и почти 40 тыс. погонных метров осевых и краевых полос.

«С начала сезона выполнен ямочный ремонт методом DURA PATCHER общей площадью 7 267 кв. метров, залито битумом 63 455 п.м. трещин», — добавили в мэрии.

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Городские предприятия благоустройства за прошедшую неделю вывезли с улично-дорожной сети более 1,2 тыс. кубометров мусора и ещё около 9,2 тыс. «кубов» — из частного сектора.

 

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