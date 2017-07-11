Экомарафон «Zубочистка» собрал на Поднебесных Зубьях 160 волонтёров

Последние новости:
Мэр Тагила Носов пожелал Тулееву продолжать работу на процветание Кузбасса
В Кемерове дети приспособили высоковольтную опору для прыжков с «тарзанки»
Житель Анжеро-Судженска погиб от выстрела в спину из «воздушки»
Кузбасские спасатели помогли туристу-петербуржцу на Поднебесных Зубьях
Более 10 тысяч кубометров мусора вывезли из Кемерова за неделю
Синоптики пообещали Кузбассу неустойчивую погоду с дождями
В экологическом марафоне «Zубочистка» в районе Поднебесных Зубьев приняли участие 160 кузбассовцев.
Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
В течение трёх дней волонтёры, представители молодёжи крупных компаний и студенты собрали порядка 100 мешков мусора на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».
Также в рамках марафона были очищены территории возле туристических приютов «Снежный барс» и «Глухариный», в районе турстоянки «Казыр» и другие.
Кроме того, участники экомарафона совершили восхождения на пик дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина высотой 743 метра, а также на пик Поднебесный высотой 1 510 метров.
Как напомнили в обладминистрации, мероприятие было приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.
В экологическом марафоне «Zубочистка» в районе Поднебесных Зубьев приняли участие 160 кузбассовцев.