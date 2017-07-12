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Свалку строительного мусора ликвидировали в центре Кемерова

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemprok.ru

В Кемерове после проверки, проведенной по итогам открытого форума об экологии, ликвидирована строительная свалка.

В мае на втором открытом форуме прокуратуры Кемеровской области, посвящённом обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду, от члена экспертного совета Общественной палаты поступила информация о свалке строительных материалов в городе Кемерово.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что во дворе дома по улице Весенняя, дом 13 «Б» находится земельный участок площадью 1 528 кв. метра. Он относится к категории земель с видом разрешённого использования – многоэтажная жилая застройка.

«С 2014 года земля принадлежит строительной фирме, однако разрешение на строительство дома администрацией города не выдавалось, в связи с чем строительство не ведётся. В нарушение статьи 42 Земельного кодекса РФ участок используется не в соответствии с его целевым назначением», — уточнили в прокуратуре.

Территория огорожена металлическим забором, внутри находились обломки деревянных досок и бетонных блоков, бытовой мусор. Строительную свалку со всех сторон окружают жилые дома и детские площадки.

«Такое положение недопустимо, в связи с чем прокурор Центрального района города Кемерово внёс руководителю строительной фирмы представление и потребовал устранить нарушения закона», — сказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, по результатам рассмотрения представления все нарушения устранены: вчера территория была полностью очищена от строительного мусора.

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В Кемерове после проверки, проведенной по итогам открытого форума об экологии, ликвидирована строительная свалка.

 

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