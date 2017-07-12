Пешеходные «зебры» из холодного пластика появились в Кемерове

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В городе Кемерово приступили к нанесению разметки пешеходных переходов из специального долговечного материала – холодного пластика.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации областного центра.
Как пояснили в мэрии, работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Всего по техническому заданию будет обустроено 697 «квадратов» новых пластиковых полос пешеходных переходов.
«Работы уже завершены на пешеходном переходе по бульваре Строителей, 14, на кольце бульвар Строителей – проспект Ленина, сегодня ночью новая пластиковая разметка появилась на его пересечении с проспектом Октябрьский», — уточнили в горадминистрации.
В городе Кемерово приступили к нанесению разметки пешеходных переходов из специального долговечного материала – холодного пластика.