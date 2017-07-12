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Пешеходные «зебры» из холодного пластика появились в Кемерове

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

В городе Кемерово приступили к нанесению разметки пешеходных переходов из специального долговечного материала – холодного пластика.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации областного центра.

Как пояснили в мэрии, работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Всего по техническому заданию будет обустроено 697 «квадратов» новых пластиковых полос пешеходных переходов.

«Работы уже завершены на пешеходном переходе по бульваре Строителей, 14, на кольце бульвар Строителей – проспект Ленина, сегодня ночью новая пластиковая разметка появилась на его пересечении с проспектом Октябрьский», — уточнили в горадминистрации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/90802.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_07/20170712_05.jpg

В городе Кемерово приступили к нанесению разметки пешеходных переходов из специального долговечного материала – холодного пластика.

 

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