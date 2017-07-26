Безопасные и качественные дороги: ремонт в Кемерове ведётся на четырёх участках

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В областном центре в постоянном режиме ведётся реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В городской администрации рассказали, какие участки ремонтируются 26 июля.
Работы ведутся на улице Тухачевского (от улицы 62-й проезд до поста ГИБДД), проспекте Октябрьском (от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского), легковой дороге в Кировский район и улице Артельной.
«Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта. Ограничение скоростного режима — до 40 км/ч», — напомнили в пресс-службе мэрии.
В областном центре в постоянном режиме ведётся реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В городской администрации рассказали, какие участки ремонтируются 26 июля