Светофор на Притомском проспекте в Кемерове начнет работать по-новому

Сейчас специалисты готовят светофорный объект к запуску.

В администрации Кемерова рассказали, что светофор на пересечении Притомского и Терешковой будет работать в трёхфазном режиме. Предполагается, что объект запустят в ближайшие две недели, после того как специалисты завершат на этом перекрёстке ремонт дороги и нанесение разметки.

В первой фазе машины будут двигаться с Кузбасского моста по Притомскому проспекту в сторону центра и на разворот в сторону бульвара Строителей. Также в этой фазе предусмотрено движение по Притомскому в сторону бульвара Строителей и на разворот в сторону Терешковой.

Во второй фазе авто будут ехать с Терешковой направо по Притомскому в сторону центра, а также прямо по Притомскому в сторону бульвара Строителей и по Притомскому в сторону Терешковой для разворота.

В третьей фазе транспорт сможет продолжить движение по Терешковой направо, по Притомскому в сторону центра (с задержкой во времени), а также одновременно по Притомскому от въезда на Кузбасский мост в прямом направлении.

Ранее Сибдепо сообщал, что 7 июля этот светофор заработал в режиме «жёлтый мигающий». Изначально предполагалось, что дорожный объект запустят в августе, однако позже срок начала его работы перенесли.