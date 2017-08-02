Почти 70 семей получили квартиры в новой пятиэтажке в Прокопьевске

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Хозяевами жилплощади в новостройке стали семьи переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
На свободную продажу выставлено только две квартиры.
Новоселье в пятиэтажном доме на улице Транспортная отметили 67 кузбасских семей.
Как отметили в городской администрации, дом сдан с чистовой отделкой «под ключ».
«В квартирах установлены пластиковые окна, входные металлические двери, счётчики горячей и холодной воды, электросчётчики, современная сантехника. У каждого подъезда оборудованы пандусы», — рассказали власти.
Рядом с новостройкой находятся детский сад, школа, магазины. Возле дома благоустроена детская площадка.
В администрации отметили, что всего с начала 2017 года в Прокопьевске сдано три дома. До конца года планируется ввести в строй ещё четыре.
Хозяевами жилплощади в новостройке стали семьи переселенцев из ветхого и аварийного жилья.