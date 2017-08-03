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На кемеровском автовокзале станет удобнее встречать пассажиров

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Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

На кемеровском автовокзале построят навес на месте высадки пассажиров. Об этом сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

«Работники монтируют удобный навес с лавочками для встречающих пассажиров. Это сделает процесс ожидания намного комфортнее. В данный момент высадка проводится в том же месте, правда, зона чуть уже, чем раньше. Мы просим с пониманием отнестись к ситуации, так как будущие изменения делаются на благо наших пассажиров», — рассказала «Газете Кемерова» специалист по связям с общественностью «Кузбасспассажиравтотранса» Диния Некрасова.

Работы планируют завершить до конца августа.

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На кемеровском автовокзале построят навес на месте высадки пассажиров. Об этом сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе»

 

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