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В Кемерове появятся ещё восемь спортивных площадок

Опубликовано , 112 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © provincial-zhizn.ru

Об этом глава города Илья Середюк сообщил на своей странице в социальных сетях.

Спортивные площадки разместятся в Парке Победы имени Жукова, на Притомской набережной, на бульваре Строителей (проспект Ленина — проспект Притомский), Пионерском бульваре, в Кузбасском парке, сквере на улице Леонова, в Парке дружбы народов и в сквере у школы № 99 на проспекте Молодёжном. На всех площадках сделают специальное резиновое покрытие, велопарковки, установят турники, рукоходы и скамьи с упором.

Данный проект администрация Кемерова реализует совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания» и благотворительным фондом «Город 42».

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http://provincial-zhizn.ru/fotografii/detskie-ploschadki-igrovye-215190-large.jpg

Об этом глава города Илья Середюк сообщил на своей странице в социальных сетях.

 

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