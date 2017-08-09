В Кемерове появятся ещё восемь спортивных площадок

Последние новости:
Кемеровчан зовут на первый семейный чемпионат по собиранию пазлов
Кемеровчанка подралась с любовницей мужа в кафе на автомойке
Юргинец отсудил у бизнесмена компенсацию за испорченный подарок жене
Жители Яшкино выбрали символ празднования 120-летия посёлка
Средний балл за ЕГЭ в КемГУ превысил показатель Минобрнауки
Об этом глава города Илья Середюк сообщил на своей странице в социальных сетях.
Спортивные площадки разместятся в Парке Победы имени Жукова, на Притомской набережной, на бульваре Строителей (проспект Ленина — проспект Притомский), Пионерском бульваре, в Кузбасском парке, сквере на улице Леонова, в Парке дружбы народов и в сквере у школы № 99 на проспекте Молодёжном. На всех площадках сделают специальное резиновое покрытие, велопарковки, установят турники, рукоходы и скамьи с упором.
Данный проект администрация Кемерова реализует совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания» и благотворительным фондом «Город 42».
Об этом глава города Илья Середюк сообщил на своей странице в социальных сетях.