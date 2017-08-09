В Кемерове появятся ещё восемь спортивных площадок

Об этом глава города Илья Середюк сообщил на своей странице в социальных сетях.

Спортивные площадки разместятся в Парке Победы имени Жукова, на Притомской набережной, на бульваре Строителей (проспект Ленина — проспект Притомский), Пионерском бульваре, в Кузбасском парке, сквере на улице Леонова, в Парке дружбы народов и в сквере у школы № 99 на проспекте Молодёжном. На всех площадках сделают специальное резиновое покрытие, велопарковки, установят турники, рукоходы и скамьи с упором.