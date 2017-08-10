Жители четырёх улиц Кузбасса победили в конкурсе энергетиков

По условиям конкурса «Честная улица», все без исключения жители улицы были обязаны в течение года соблюдать высокую платёжную дисциплину, установить электросчётчики, не иметь случаев хищения электроэнергии, а также правильно содержать электрическое хозяйство.

Эти условия выполнили четыре улицы, которые и признаны победителями: Зелёная в посёлке Школьном (Прокопьевский район), 2-е Сады в посёлке Смирновка (Новокузнецкий район), Черепичная в селе Мазурово (Кемеровский район) и Кооперативная в райцентре Тисуль.

Каждая из четырёх улиц-победителей получила в подарок от организаторов светодиодные уличные фонари и таблички с надписью «Честная улица».

«Кроме того, на улице Зелёная в посёлке Школьный Прокопьевского района, согласно жеребьёвке, состоялось основное праздничное мероприятие с участием аниматоров, с песнями и угощениями», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурс «Честная улица» проводится с 2004 года компанией «Кузбассэнергосбыт». Её задача – подарить праздник жителям, которые добросовестно оплачивают электроэнергию. При этом победить может как улица в городе, так и в населенном пункте в сельской местности.

В акции участвуют все потребители, обслуживаемые компанией по прямым договорам, это свыше 13 тысяч улиц.