Жители четырёх улиц Кузбасса победили в конкурсе энергетиков

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По условиям конкурса «Честная улица», все без исключения жители улицы были обязаны в течение года соблюдать высокую платёжную дисциплину, установить электросчётчики, не иметь случаев хищения электроэнергии, а также правильно содержать электрическое хозяйство.
Эти условия выполнили четыре улицы, которые и признаны победителями: Зелёная в посёлке Школьном (Прокопьевский район), 2-е Сады в посёлке Смирновка (Новокузнецкий район), Черепичная в селе Мазурово (Кемеровский район) и Кооперативная в райцентре Тисуль.
Каждая из четырёх улиц-победителей получила в подарок от организаторов светодиодные уличные фонари и таблички с надписью «Честная улица».
«Кроме того, на улице Зелёная в посёлке Школьный Прокопьевского района, согласно жеребьёвке, состоялось основное праздничное мероприятие с участием аниматоров, с песнями и угощениями», — сообщает пресс-служба обладминистрации.
Конкурс «Честная улица» проводится с 2004 года компанией «Кузбассэнергосбыт». Её задача – подарить праздник жителям, которые добросовестно оплачивают электроэнергию. При этом победить может как улица в городе, так и в населенном пункте в сельской местности.
В акции участвуют все потребители, обслуживаемые компанией по прямым договорам, это свыше 13 тысяч улиц.
По условиям конкурса «Честная улица», все без исключения жители улицы были обязаны в течение года соблюдать высокую платёжную дисциплину, установить электросчётчики, не иметь случаев хищения электроэнергии