К Дню шахтёра в Междуреченске капитально отремонтировали сквер

Сквер по улице Юности открылся после капремонта в Междуреченске в рамках подготовки к празднованию Дня шахтёра-2017.

Площадь длиной 660 метров и шириной 27 метров ограничена проезжей частью, проспектом Строителей и улицей Кузнецкой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

После ремонта входы украсили ажурные арки с барельефами Святой Варвары.

«В сквере появились садовые диваны из чугуна, изготовленные, как и арки, на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. На территории сквера находится памятник «Шахтер и сын», который изображает пришедшего со смены горняка и встречающего его мальчугана. Обновлена система освещения: проложены новые кабели, заменены 22 фонаря», — уточнили в ведомстве.

К вырубке возрастных деревьев строители подошли осторожно: на объекте задействована лёгкая манёвренная техника, не травмирующая имеющие посадки.

Также специалисты выполнили вертикальную планировку территории сквера: просевшие места усилили свежим грунтом, посеяли газонную траву, пустые места заняли молодые деревья.

Подверглась ревизии пешеходная дорожка: пострадавшая плитка демонтирована и заменена новой.

«Все работы проведены аккуратно, чтобы не повредить водовод, проложенной под пешеходной частью сквера, и ливневую канализацию, уходящую на глубину четырёх метров», — отметили в пресс-службе.