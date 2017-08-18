В «Кемерово-Сити» появилась универсальная круглогодичная спортплощадка

В жилом комплексе «Кемерово-Сити» появилась универсальная круглогодичная спортивная площадка, а также зона с уличными тренажёрами.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», спортивные объекты накануне открыла Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз».

Площадь спортивной площадки, расположившейся на дворовой территории, составляет 800 квадратных метров. Она предназначена для игровых видов спорта круглый год.

Летом здесь можно будет играть в футбол и волейбол. Для этого объект имеет травмобезопасное резиновое покрытие и необходимое оборудование для организации игр. По периметру площадки установлены мачты освещения.

«Зимой площадка будет заливаться льдом, ведь корт специально для этого обнесён пластиковым ограждением. На каток будут наносить разметку, что позволит играть в хоккей или осваивать коньки», — рассказали в КМГ.

Рядом с площадкой установлены уличные тренажёры, позволяющие выполнять упражнения на пресс, силовые и другие.

После официального открытия площадку применили по назначению: новый объект испытали команда молодёжи и сборная руководителей предприятий ХК «СДС».

Жилой комплекс «Кемерово-Сити» возводит ООО «СДС-Строй». В 2017 году Национальное объединение застройщиков назвало «СДС» лидером строительной отрасли по Кузбассу. В 2016 году проект жилого комплекса «Кемерово-Сити» занял второе место во II Ежегодном всероссийском градостроительном конкурсе, который проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.