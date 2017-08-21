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Более 3 тысяч кемеровчан поучаствовали в субботнике к Дню шахтёра

Опубликовано , 99 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Свыше трёх тысяч жителей Кемерова приняли участие во всекузбасском субботнике, который прошёл накануне перед главным для региона профессиональным праздником.

Свыше 300 человек очищали одно из любимых мест отдыха горожан – Сосновый бор в Рудничном районе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники субботника собрали более 200 мешков мусора, автомобильные покрышки, строительный мусор. Очистили берег малой реки Красновки.

Активисты Ленинского района помогли строителям, которые ремонтируют по проекту «Формирование комфортной городской среды» бульвар Строителей. Жители заметали швы тротуарной плитки песком, чтобы обеспечить сцепление всей поверхности и её загрязнение.

В Кировском районе активисты ТОС отсыпали щебнем тропинки на набережной Евсеевки. Благодаря конкурс «Город идей – город друзей», у общественников появилась возможность благоустроить территорию и превратить её в место отдыха.

Также во всех районах областного центра на субботники вышли сотрудники предприятий и организаций. Они убрали мусор с прилегающих территорий, помыли фасады торговых павильонов.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_08/20170818_03.jpg

Свыше трёх тысяч жителей Кемерова приняли участие во всекузбасском субботнике, который прошёл накануне перед главным для региона профессиональным праздником.

 

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