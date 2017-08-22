На Радуге в Кемерове предлагают сделать подземный переход

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В «Банке идей» появилось предложение об установке подземного пешеходного перехода в Кемерове. Горожанка считает, что он нужен на проспекте Шахтёров.
Предлагаю установить подземный пешеходный переход напротив 34 школы в Рудничном районе, так как многие дети не попадают в школу на чётной стороне дороги и вынуждены переходить опасную шестиполосную дорогу с трамвайными путями. Помимо машин, для наших деток также являются опасными мотоциклисты, которые с сумасшедшей скоростью несутся по проспекту Шахтёров, — высказала свою мысль женщина.
Предложение кемеровчанки находится на рассмотрении.
В «Банке идей» появилось предложение об установке подземного пешеходного перехода в Кемерове. Горожанка считает, что он нужен на проспекте Шахтёров.