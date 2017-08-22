Газеты и интернет
Радио
15°C, слабый проливной дождь
Войти на сайт

На Радуге в Кемерове предлагают сделать подземный переход

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © pbs.twimg.com

В «Банке идей» появилось предложение об установке подземного пешеходного перехода в Кемерове. Горожанка считает, что он нужен на проспекте Шахтёров.

Предлагаю установить подземный пешеходный переход напротив 34 школы в Рудничном районе, так как многие дети не попадают в школу на чётной стороне дороги и вынуждены переходить опасную шестиполосную дорогу с трамвайными путями. Помимо машин, для наших деток также являются опасными мотоциклисты, которые с сумасшедшей скоростью несутся по проспекту Шахтёров, — высказала свою мысль женщина.

Предложение кемеровчанки находится на рассмотрении.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/91584.html

https://pbs.twimg.com/media/CVNlEDuWsAATyD0.jpg

В «Банке идей» появилось предложение об установке подземного пешеходного перехода в Кемерове. Горожанка считает, что он нужен на проспекте Шахтёров.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемеровчанин убил и ограбил таксиста чтобы не платить за проезд

evo-rus.com
evo-rus.com

Из-за лишнего веса 170-килограммовый мужчина упал и погиб в Кузбассе

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе на 96,4% выполнили годовой план посадки новых лесов

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Кузбассовец уехал в Тайгу на сцепке грузовых вагонов

VSЁ42
VSЁ42

Иномарка врезалась в рейсовый автобус под Новокузнецком: погиб человек

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Осуждён кузбассовец, сбивший ребёнка на «зебре»

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить