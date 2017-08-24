В Междуреченске открыли профориентационный детский сад

В Междуреченске ко Дню шахтёра открыли после капитального ремонта детский сад № 28 «Вишенка».Он состоит из двух корпусов и рассчитан на 247 детей в возрасте от одного года до семи лет.

Уникальность детского сада «Вишенка» заключается в начальной профессиональной ориентации детей уже в дошкольном возрасте. На территории учреждения оборудовано одиннадцать игровых участков, стилизованных под определенную группу профессий, — рассказали в областной администрации.

Так, есть транспортная площадка, на которой размещены автомобили, паровозы, вагоны, есть даже специальное здание, выполняющее функции депо, автовокзала и диспетчерской. На участке «Порт» дети могут познакомиться с профессиями речного и морского транспорта и флота, «Цирк» — спецификой работы в цирковом направлении, а на участке «Киностудия» — с профессиями режиссёра, актёра и сценариста. Также имеются площадки «Ферма», «Метеостанция», «Аэропорт», «Зоопарк», «Лесное хозяйство», «Космодром», «Пожарная часть», «Литературное издательство».

Кроме того, в детском саду открыт кабинет профориентации, современный музыкальный зал, спортивная площадка с комплексными сооружениями для физической активности, уютные спальни и групповые комнаты, пищеблок, медицинский блок. Ещё в дошкольном учреждении будет работать психолого-логопедическая служба.

Нахождение в детсаду будет безопасно, так как в здании установили автоматическую охранную и пожарную сигнализацию, «тревожную кнопку», камеры видеонаблюдения с пунктом охраны, систему дымоудаления, запасные эвакуационные выходы.

На капремонт и оснащение сада направили 140 миллионов рублей. Было создано 30 дополнительных рабочих мест.