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В Ленинске-Кузнецком открыли памятник императору Николаю II

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского.

26 августа в Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II. Об этом Сибдепо рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии.

«В этот знаменательный день мы совершаем освящение скульптурной композиции святого императора Николая II в Ленинске-Кузнецком. Установка памятника приурочена к грядущему 100-летию со дня мученической кончины царя», – сказал во время открытия памятника митрополит Аристарх.

Ранее Сибдепо сообщал, что монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского. Проект памятника создали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.

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Монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского.

 

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