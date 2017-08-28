В Ленинске-Кузнецком открыли памятник императору Николаю II

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Монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского.
26 августа в Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II. Об этом Сибдепо рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии.
«В этот знаменательный день мы совершаем освящение скульптурной композиции святого императора Николая II в Ленинске-Кузнецком. Установка памятника приурочена к грядущему 100-летию со дня мученической кончины царя», – сказал во время открытия памятника митрополит Аристарх.
Ранее Сибдепо сообщал, что монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского. Проект памятника создали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.
Монумент установили на площади перед зданием ДК им. Ярославского.