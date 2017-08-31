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В областной столице закончен ремонт в 56 дворах из 112 запланированных

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Аиф-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

В 2017 году Кемерово участвует в приоритетном проекте Министерства строительства России «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 30 августа состоялось торжественное открытие нового двора на улице Гагарина, 151. В торжественном мероприятии принял участие глава Кемерова Илья Середюк. Он заметил, что когда впервые приехал в этот двор, то там не было даже старого асфальта, одни лужи. Теперь во дворе лежит новый асфальт, разбита новая зеленая зона.

Также открыли после ремонта обновленный двор по улице Леонова, 14а. Двор отремонтировали впервые за последние 20 лет. Жители высадили цветы, украсили балконы и даже покрасили двери подъездов. Таким образом, в Кемерове завершены работы в 56 дворах из 112.

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В 2017 году Кемерово участвует в приоритетном проекте Министерства строительства России «Формирование комфортной городской среды».

 

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