Брусчатку 30-х годов прошлого века откопали в Кемерове

Дорожники нашли старый вымощенный булыжниками тротуар под слоем асфальта, который собирались менять.

Кемерово, 5 сентября — . Находка обнаружилась в старом центре города, возле сквера «Орбита», о чём сообщил глава города Илья Середюк на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Глава Кемерова уточнил, что тротуар нашли, когда стали снимать асфальт на ул. Ермака.