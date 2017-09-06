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Брусчатку 30-х годов прошлого века откопали в Кемерове

Опубликовано , 131 просмотр
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

Дорожники нашли старый вымощенный булыжниками тротуар под слоем асфальта, который собирались менять.

Кемерово, 5 сентября — . Находка обнаружилась в старом центре города, возле сквера «Орбита», о чём сообщил глава города Илья Середюк на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Глава Кемерова уточнил, что тротуар нашли, когда стали снимать асфальт на ул. Ермака.

«Под слоем старого асфальта мы обнаружили брусчатку, – написал на своей странице Илья Середюк. – Предположительно 1934 — 1937 года. Я принял решение остановить работы. Провели совещание на месте. Дал поручение главному архитектору разработать проект по сохранению наследия. Оставим одну полосу или сделаем пешеходную зону. Я считаю, это подарок нам к столетию. Это наша история».

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http://images.aif.ru/012/483/dd791cf7e33c3cd22b8e3d8ab24361b6.JPG

Дорожники нашли старый вымощенный булыжниками тротуар под слоем асфальта, который собирались менять.

 

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