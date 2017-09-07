В мэрии Кемерова рассказали, почему вырубили деревья на проспекте Шахтёров

В администрации Кемерова прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг срубленных деревьев вдоль проспекта Шахтёров. Местные жители были обеспокоены тем, что срубили «вовсе не аварийные деревья».

«В весенний период 2017 года специалистами управления дорожного хозяйства и благоустройства было проведено обследование по проспекту Шахтёров. Было установлено, что деревья находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно подлежат сносу. На них имеются усыхания, что является свидетельством о наличии болезни дерева, также отслоение коры дерева. И для предотвращения падения деревьев в ураганные дни мы решили убрать эти деревья», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе администрации города.

В то же время в мэрии заверили, что осенью этого года там высадят 150 саженцев сосны.

Как писала «Газета Кемерова», горожане сообщали об опиловке не только на проспекте Шахтёров, но и по всему городу. В Кемеровской службе спасения тогда объяснили, что работы проводятся не в массовом, а обычном порядке, как и каждый год. Сносу и опиловке подлежат аварийные деревья, которые могут представлять опасность в непогоду.