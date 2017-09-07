Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

В мэрии Кемерова рассказали, почему вырубили деревья на проспекте Шахтёров

Опубликовано , 126 просмотров
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В администрации Кемерова прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг срубленных деревьев вдоль проспекта Шахтёров. Местные жители были обеспокоены тем, что срубили «вовсе не аварийные деревья».

«В весенний период 2017 года специалистами управления дорожного хозяйства и благоустройства было проведено обследование по проспекту Шахтёров. Было установлено, что деревья находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно подлежат сносу. На них имеются усыхания, что является свидетельством о наличии болезни дерева, также отслоение коры дерева. И для предотвращения падения деревьев в ураганные дни мы решили убрать эти деревья», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе администрации города.

В то же время в мэрии заверили, что осенью этого года там высадят 150 саженцев сосны.

Как писала «Газета Кемерова», горожане сообщали об опиловке не только на проспекте Шахтёров, но и по всему городу. В Кемеровской службе спасения тогда объяснили, что работы проводятся не в массовом, а обычном порядке, как и каждый год. Сносу и опиловке подлежат аварийные деревья, которые могут представлять опасность в непогоду.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/91785.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/026/026ac7d0-93bb-11e7-a948-53c444889df3.jpg

В администрации Кемерова прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг срубленных деревьев вдоль проспекта Шахтёров. Местные жители были обеспокоены тем, что срубили «вовсе не аварийные деревья».

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Суд оштрафовал кемеровский супермаркет за шумную разгрузку товара

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

В подъездах новокузнецких домов появились десятки пейзажей

РИА Новости
РИА Новости

В муниципальных кинотеатрах Кемеровской области не покажут «Матильду»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец умудрился причинить ущерб корпорации Microsoft

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове после ДТП иномарка завалилась на бок

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Режим ЧС снят в городе Тайга Кемеровской области

Благоустройство

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
4567
8
910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить