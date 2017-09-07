В Кемерове на восстановление кинотеатра «Юбилейный» выделят полмиллиарда рублей

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Сейчас здание находится в аварийном состоянии.
В Кемерове реконструируют кинотеатр «Юбилейный». Об этом Сибдепо рассказали в учреждении.
Сейчас здание находится в аварийном состоянии, по стенам пошли трещины, оснащение устарело и заходить «на кино» сюда стали гораздо меньше. После реконструкции большой зрительный зал заменят семь уютных мини-залов с системой лазерной проекции.
«На данный момент мы нашли московского инвестора, который готов вложить сумму в 500 миллионов рублей для его дальнейшего развития», — рассказала «Вести-Кузбасс» управляющая кинотеатром «Юбилейный» Оксана Денисова.
«Юбилейный» открыли 50 лет назад. Тогда в нём был самый большой зал в городе, где смотреть фильмы одновременно могли больше тысячи человек.
Сейчас здание находится в аварийном состоянии.