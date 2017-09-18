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Годовой план ремонта дорог в Новокузнецке выполнен уже на 91%

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © nk-tv.net

На оперативном штабе в администрации Новокузнецка обсудили промежуточные итоги ремонтной кампании по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Работы по укладке верхнего слоя асфальта завершены на 91%, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности рабочие уже уложили 937 тысяч квадратных метров асфальта.

«По федеральной программе в Новокузнецке запланирован ремонт 44-х участков улично-дорожной сети, при этом десять из них полностью сданы, а остальные находятся на завершающей стадии», — уточнили в горадминистрации.

По данным местных властей, рабочие заканчивают укладку верхнего слоя асфальта на улицах Народной, Тореза, а также Ильинском шоссе. В ходе штаба было отмечено, что основной объём работ практически выполнен, осталось устранить имеющиеся недочёты.

Помимо ремонта дорог в Новокузнецке запланирована реконструкция шести светофорных объектов. Эта работа, по оценке специалистов, также находится на финишной прямой.

Так, в Заводском районе города в тестовом режиме запустили светофор на перекрёстке улицы Тореза с проспектом Советской Армии. На этой неделе планируются к запуску светофоры вызывного типа на улице Народной в районе дома №53 и ещё на одном на перекрёстке Байдаевское шоссе – улица Зорге. До конца сентября планируют закончить работы на перекрёстке улиц Обнорского — Народная и проспекта Дружбы — Тольятти.

«Сейчас светофоры работают в тестовом режиме, при необходимости специалисты отрегулируют режимы их работы. А не включаем светофоры, потому что пока нет на это соответствующего разрешения», — прокомментировал запуск новых объектов в городе начальник производственно-технического отдела компании «Горсвет» Александр Фоменко.

Как добавили в мэрии, 21 сентября Новокузнецк посетит представитель федеральной комиссии из Сибуправтодора, который проверит ход работ и качество ремонта.

«Всего в 2017 году в Новокузнецке отремонтируют 85 километров автодорог общей площадью более миллиона квадратных метров», — отметили в горадминистрации.

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На оперативном штабе в администрации Новокузнецка обсудили промежуточные итоги ремонтной кампании по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

 

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