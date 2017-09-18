С сегодняшнего дня в Новокузнецке прекращается работа всех городских фонтанов на осенне-зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

«После их отключения начнётся процесс консервации, который традиционно проходит в несколько этапов, первоочередным из которых является опустошение рабочей части фонтана, а потом – демонтаж насосного оборудования для профилактических работ», — пояснили в мэрии.

Затем начнётся подготовка двух зимних световых фонтанов: одного на Театральной площади, другого – у администрации города.

Планируется, что к концу октября все фонтаны уже «переоденутся» в зимнюю иллюминацию. «И будут радовать новокузечан ярким светящимся разноцветьем, создавая праздничное настроение», — добавили в горадминистрации.