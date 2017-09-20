Жители смогут оценить благоустройство дворов по специальной памятке

Для общественного контроля за ходом благоустройства дворовых территорий по проекту «Городская среда» разработана памятка, в которой перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов.

Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев.

По его словам, региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или ещё проходят работы по благоустройству, чтобы сами жители могли контролировать ход и результаты этих работ. В случае же выявленных нарушений они могут обращаться в приёмные партии.

Васильев также рассказал, что в 2017 году в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тыс. дворовых территорий в 1 653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян.

«В настоящее время проект «Городская среда» вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов, таких как Челябинская область, Республика Башкортостан, Мурманская область и Хабаровский край, уже сдаются благоустроенные объекты. На данном этапе основная задача партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов общественных советов, активистов – осуществлять контроль за качеством выполнения работ, привлекая к этой работе неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», – сообщил Васильев.

В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек и урн и так далее.

«Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться в партию по данным вопросам. Только вместе мы сможем сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни россиян», – подчеркнул Васильев.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в Кузбассе Николай Сенчуров, памятка для общественного контроля за ходом благоустройства дворовых территорий — отличная и своевременная инициатива партии. Документ содержит оценочные разделы по основным видам работ, которые проводятся в рамках проекта в дворовых территориях.

«Помимо мониторинга удовлетворённости жителей результатами проведённых ремонтов, у нас также появится возможность проанализировать ситуацию и внести необходимые коррективы в план проекта «Городская среда» в следующем году", — подчеркнул Николай Сенчуров.

Партийный проект ЕР «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. И партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.