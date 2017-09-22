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На трёх улицах Новокузнецка запретили парковку, чтобы избежать пробок

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Новокузнецке с 22 сентября изменили организацию дорожного движения на нескольких участках автомобильных дорог. По данным мэрии, там запретили парковаться, чтобы улучшить пропускную способность.

Движение изменилось на чётной и нечётной сторонах проспекта Курако на участке от улицы Рудокопровой до пересечения с Театральным проездом. Также парковку запертили на участке улицы Тореза от пересечения с проспектом Советской Армии до проезда между домами № 33 по проспекту Советскому и № 21 по улице Тореза.

"Дополнительно сообщаем, что данные дорожные знаки будут включены в маршрут патрулирования комплекса автоматической фиксации нарушений правил парковки «Паркрайт», — сообщили в администрации Новокузнецка.

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В Новокузнецке с 22 сентября изменили организацию дорожного движения на нескольких участках автомобильных дорог. По данным мэрии, там запретили парковаться, чтобы улучшить пропускную способность.

 

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