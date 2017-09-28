В жилом комплексе «Кемерово-Сити» в центре города освятили новый храм

В Кемерове освятили нижний придел храма Воскресения Христова, который был назван в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Храм построила компания «СДС-Строй» (входит в ХК «Сибирский Деловой Союз») при поддержке меценатов, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Обряд освещения провели два митрополита: Аристарх – Кемеровский и Прокопьевский и Евлогий – Владимирский и Суздальский.

Несмотря на то, что храм ещё не достроен, жители «Кемерово-Сити» здесь частые гости. Прихожане отмечают, что в нём какая-то особенная атмосфера. Посещать святыню могут и люди с ограниченными возможностями — для них создана доступная среда.

Настоятель прихода Воскресения Христова Иван Павлюк отметил, что в планах — закончить строительство верхнего этажа, рядом будет расположена воскресная школа.

Напомним, что приход храма Воскресения Христова был организован по благословению митрополита Аристарха в 2013 году. Временный храм из металлоконструкций был освящён 5 января 2014 года, и с этого дня в нём совершаются ежедневные богослужения, молебны и чтение акафиста.

Строительство основного каменного храма благословил Святейший Патриарх Кирилл и освятил закладной камень в рамках своего визита в Кемеровскую область 2013 году.

В январе 2017 года в Кемерово-Сити сотрудники «СДС-Строй» обустроили рядом с храмом Воскресения Христова комфортную купель для крещенских купаний и вымостили площадку перед ней, после чего передали её в дар храму.

«Компания «СДС-Строй», застройщик жилого комплекса «Кемерово-Сити», уделяет особое внимание комплексному развитию территории. Инфраструктура микрорайона представляет собой достаточно обширный и разносторонний комплекс, отвечающий всем требованиям к качеству жизни и комфорта», — отмечают в КМГ.

Помимо храма в шаговой доступности от жилых домов построены детский сад, игровые и спортивные площадки, супермаркеты, фитнес-центр, аптека, медицинский центр, парковочные комплексы, офисные помещения и многое другое.

В 2016 году проект «Кемерово-Сити» занял второе место на всероссийском градостроительном конкурсе. Он стал одним из лучших реализованных проектов развития застроенной территории в России.