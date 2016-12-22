Юннаты из Кемерова заняли второе место на всероссийском конкурсе

Кемеровская «Городская станция юных натуралистов» заняла второе место во Всероссийском заочном смотре-конкурсе учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово.

«Цель конкурса – повысить значимость учебно-производственных бригад, способствующих трудовому воспитанию подрастающего поколения и развитию интереса к сельскохозяйственному производству, повышению творческой активности и профессиональному самоопределению», — добавили в мэрии.

В финале участвовали 102 конкурсных материала из 31 региона РФ. По результатам работы жюри в номинации «УОУ учреждений дополнительного образования детей» кемеровская станция юных натуралистов заняла второе место.

Эта победа стала результатом слаженной работы всего коллектива учреждения с 2011 года, отмечают власти.

Отметим, что у кемеровский учащихся есть возможность вести исследования, знакомиться с профессиями биолога, ландшафтного дизайнера, флориста, озеленителя, агронома и лесовода.