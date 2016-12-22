Профессор КемТИППа написал уникальную «Энциклопедию хлеба»

Доктор технических наук Александр Романов более 20 лет заведует кафедрой технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий КемТИППа и в этом году закончил свою «Энциклопедию хлеба».

Помимо этого, он возглавляет областную ассоциацию мукомолов и хлебопеков, сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В его книге формата А4, напечатанной в Кемерове, на 600 страницах систематизированы сведения из монографий, учебников, нормативной и технической документации, отраслевых журналов, диссертаций.

Новое издание обобщает информацию, связанную не только с процессом хлебопечения, но и со значением хлеба в жизни людей, истории и культуре разных народов, национальных и религиозных праздниках и обрядах.

«Благодаря понятному изложению, книга будет полезна не только специалистам этого производства, ни и читателям, интересующимся вопросами хлебопечения, традициями, связанными с хлебом и его полезными свойствами», — отметили в департаменте.